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Экклстоун: Хэмилтон — хороший парень, но ему очень здорово помогали

Экклстоун: Хэмилтон — хороший парень, но ему очень здорово помогали
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о борьбе за титул нынешнего сезона «Королевских гонок», которая ведётся между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес». Берни также высказался о самом Хэмилтоне.

«Это полезно для спорта в целом. Ведь в предыдущие годы многие прекрасно понимали, кто победит. А этот сезон получился невероятным. Здорово, что всё сложилось именно так.

Льюис — хороший парень, он сделал всё, что мог, но ему очень здорово помогали. И даже если он не выиграет чемпионат в этом году, это не имеет никакого значения. Он определённо войдёт в пятёрку лучших. Льюис по-прежнему чрезвычайно талантливый и дальновидный гонщик», — приводит слова Экклстоуна France 24 со ссылкой на AFP.

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