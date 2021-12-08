Экклстоун: Хэмилтон — хороший парень, но ему очень здорово помогали

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о борьбе за титул нынешнего сезона «Королевских гонок», которая ведётся между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес». Берни также высказался о самом Хэмилтоне.
«Это полезно для спорта в целом. Ведь в предыдущие годы многие прекрасно понимали, кто победит. А этот сезон получился невероятным. Здорово, что всё сложилось именно так.
Льюис — хороший парень, он сделал всё, что мог, но ему очень здорово помогали. И даже если он не выиграет чемпионат в этом году, это не имеет никакого значения. Он определённо войдёт в пятёрку лучших. Льюис по-прежнему чрезвычайно талантливый и дальновидный гонщик», — приводит слова Экклстоуна France 24 со ссылкой на AFP.
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