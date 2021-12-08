«Мерседес» принял решение расторгнуть контракт со скандальным спонсором

Команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение расторгнуть контракт с компанией Kingspan, сотрудничество с которой была начато совсем недавно. Об этом сообщает пресс-служба «Мерседеса».



Напомним, сразу после анонсирования кооперации с Kingspan в адрес «Мерседеса» последовало масса критических сообщений. Дело в том, что многие считают, что компания имеет прямое отношение к пожару в башне Гринфелл Тауэр, который случился в 2017 году и унёс жизни более 70 человек. Kingspan производит пожароопасные материалы, которые могли стать причиной трагедии.

Чтобы убедить «Мерседес» расторгнуть контракт со скандальным спонсором, в дело даже вмешивался британский политик, член консервативной партии Майкл Гоув, который опубликовал открытое письмо в своём «твиттере».