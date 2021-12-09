Боттас рассказал, что ещё одна команда делала ему предложение о переходе

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что получил ещё одно предложение на новый сезон. Он покидает «Мерседес» по окончании сезона, после чего перейдёт в «Альфа Ромео». В немецкой команде финского гонщика заменит Джордж Расселл.
Боттас рассказал, что предложение последовало от команды, которая в последние годы выступала немного лучше, чем «Альфа Ромео».
«Через два дня после того, как я заключил контракт с «Альфа Ромео», я получил ещё один звонок. Мне сообщили, что хотят обсудить сотрудничество. Я ответил, что они уже опоздали.
Если посмотреть на последние годы, то эта команда была чуть лучше, чем «Альфа Ромео». Но я по-прежнему верю, что наша команда будет сильной. Я доволен своим выбором.
Для меня благополучие далеко от денег. У меня всё будет хорошо, я буду чувствовать себя богатым, так как смогу заниматься делом, которое приносит мне радость», — цитирует Боттаса Iltalehti.
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