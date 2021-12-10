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Серхио Перес высказался о дебютном сезоне Никиты Мазепина в Формуле-1

Серхио Перес высказался о дебютном сезоне Никиты Мазепина в Формуле-1
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился своими впечатлениями о сезоне-2021 в исполнении российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина. Для россиянина нынешний сезон является дебютным в чемпионате мира, в настоящий момент Мазепин не набрал ни одного очка и занимает последнее место в личном зачёте.

«Никогда не бывает легко дебютировать в Формуле-1. Сам факт прихода в чемпионат — уже достижение. Мы должны учитывать, что он выступает не за самую сильную команду. Но он добивается хорошего прогресса. Первый сезон в Ф-1 — всегда самый трудный, так что я ожидаю, что в следующем году Никита будет выступать намного лучше», — ответил Перес на вопрос корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова.

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