Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 11 декабря, состоится квалификация 22-го этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Этап принимает стационарный автодром «Яс Марина». Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.
После 21-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю и последнюю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по гиперссылке:
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Онлайн-трансляция квалификации
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