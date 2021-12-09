Сайнс призвал претендентов на победу в Ф-1 к честной борьбе в финальном ГП Абу-Даби

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс дал комментарий по поводу предстоящего Гран-при в Абу-Даби, который станет последним в этом сезоне.
Напомним, в нынешнем сезоне Формулы-1 перед финальным Гран-при Макс Ферстаппен («Ред Булл») имеет столько же баллов в общем зачёте пилотов, сколько и Льюис Хэмилтон («Мерседес»), однако опережает британца за счёт большего количества побед.
«Лично мне хочется, чтобы это просто было честным спортивным состязанием. В первую очередь ради имиджа Формулы-1. Чтобы показать, что наши соревнования — это в первую очередь про спорт, а не про шоу», — приводит слова Сайнса Crash.net.
Недавно Сайнс довёл общий счёт своих очков в Формуле-1 до 521,5 очка, которые он набрал в составе «Торо Россо», «Рено», «Макларена» и «Феррари». С таким результатом Сайнс вышел на первое место среди гонщиков, которые ни разу не выигрывали гонку Формулы-1.
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