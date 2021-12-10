Ферстаппен рассказал о своей цели в момент, когда он заменил Квята в «Ред Булл»

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос корреспондента «Чемпионата» Евгения Кустова насчёт того, о чём мечтал голландец, когда в ходе сезона-2016 заменил в составе главной команды «быков» россиянина Даниила Квята.



«Я всё время, где-то с 13 лет, стремился попасть в Формулу-1 и выигрывать гонки. А после прихода в чемпионат моей целью всегда было прийти в „Ред Булл“ и побороться за титулы. В 2016-м и вообще в первые мои сезоны нам не удавалось сделать это, но мы смогли выиграть ряд гонок и в целом хорошо выступать. А теперь впереди остаётся финальный Гран-при сезона, и у нас есть шанс на чемпионство. Это всегда было нашей целью», — заявил Ферстаппен.



Ранее претенденты на чемпионский титул Формулы-1 Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон прокомментировали напоминание со стороны гоночного директора Ф-1 Майкла Маси, что в случае намеренной аварии стюарды будут вправе использовать пункт правил, который предусматривает лишение очков в общем зачёте.

Новость по теме Ферстаппен и Хэмилтон отреагировали на угрозу лишения очков в случае выноса соперника