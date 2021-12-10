«Повеселились с ребятами». Квят провёл заезд на картах с Алонсо и Оконом

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят разместил несколько свежих фотографий в своём «инстаграме», где показал, как провёл картинговый заезд с пилотами «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом и журналистами.

«Повеселились на прокатном картинге сегодня с ребятами», — подписал фото Даниил.

Фотографии можно посмотреть на странице Даниила Квята в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.



Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.