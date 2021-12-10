«Повеселились с ребятами». Квят провёл заезд на картах с Алонсо и Оконом

Российский гонщик, резервный пилот «Альпин» Даниил Квят разместил несколько свежих фотографий в своём «инстаграме», где показал, как провёл картинговый заезд с пилотами «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом и журналистами.
«Повеселились на прокатном картинге сегодня с ребятами», — подписал фото Даниил.
Фотографии можно посмотреть на странице Даниила Квята в «Инстаграме».
Напомним, в прошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
- 10 декабря 2021
-
11:36
-
11:07
-
10:07
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:00
-
00:44
- 9 декабря 2021
-
23:39
-
22:45
-
22:29
-
21:00
-
20:59
-
19:54
-
18:58
-
18:21
-
18:05
-
17:59
-
16:45
-
16:34
-
16:13
-
15:14
-
14:10
-
14:09
-
13:35
-
13:31
-
12:20
-
12:19
-
11:11
-
10:48
-
09:04
- 8 декабря 2021
-
23:58
-
22:54
-
21:37