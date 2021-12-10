«Альпин» нанесла на болид надпись El Plan — в честь мема, посвящённого Алонсо

Французская команда Формулы-1 «Альпин» заменила надпись Alpine на заднем антикрыле своих болидов на El Plan на время Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс Марина».

Тем самым в «Альпин» взяли на вооружение мем, появившийся во время нынешнего сезона Формулы-1. El Plan — это план, согласно которому Фернандо Алонсо должен завоевать свой третий чемпионский титул в сезоне-2022 благодаря изменению технического регламента и прорыву «Альпин» на лидирующие позиции. Мем появился с подачи самого Алонсо, призвавшего болельщиков верить в план (El Plan).



Накануне старта гоночного уик-энд «Альпин» спросила у болельщиков в соцсетях, стоит ли разместить такую надпись на антикрыле, и затем «согласилась» с мнением поклонников.