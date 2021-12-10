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Мазепин показал, что подарил ему Окон в роли секретного Санты

Мазепин показал, что подарил ему Окон в роли секретного Санты
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал подарок, который ему сделал французский пилот «Альпин» Эстебан Окон. Каждый из пилотов Формулы-1 должен был выступить в роли секретного Санты для одного из своих коллег по пелотону, и при жеребьёвке Окону достался Мазепин. Француз решил оттолкнуться от фамилии Никиты и поэтому подарил ему коробку с шоколадками со вкусом марципана.

Ранее австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо показал, что нанёс временную татуировку с изображением гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. Это случилось во время забавной церемонии, где все пилоты представали в образе тайных Санта-Клаусов и дарили друг другу подарки. Алонсо подарил Даниэлю временное тату со своим изображением.

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