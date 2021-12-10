Мазепин показал, что подарил ему Окон в роли секретного Санты
Поделиться
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал подарок, который ему сделал французский пилот «Альпин» Эстебан Окон. Каждый из пилотов Формулы-1 должен был выступить в роли секретного Санты для одного из своих коллег по пелотону, и при жеребьёвке Окону достался Мазепин. Француз решил оттолкнуться от фамилии Никиты и поэтому подарил ему коробку с шоколадками со вкусом марципана.
Ранее австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо показал, что нанёс временную татуировку с изображением гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо. Это случилось во время забавной церемонии, где все пилоты представали в образе тайных Санта-Клаусов и дарили друг другу подарки. Алонсо подарил Даниэлю временное тату со своим изображением.
Новость по темеРиккардо сделал тату с изображением Алонсо
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
16:55
-
16:38
-
15:54
-
15:28
-
15:26
-
14:42
-
14:35
-
14:25
-
13:31
-
12:44
-
11:36
-
11:07
-
10:07
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:00
-
00:44
- 9 декабря 2021
-
23:39
-
22:45
-
22:29
-
21:00
-
20:59
-
19:54
-
18:58
-
18:21
-
18:05
-
17:59
-
16:45
-
16:34
-
16:13
-
15:14
-
14:10
-
14:09
Партнерский контент