Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первых тренировок Гран-при Абу-Даби.



«Это был хороший день. Мне нравится обновлённая конфигурация трассы, которая стала более быстрой и плавной. Результаты в пятничных тренировках оказались плотными, что обычно и бывает, но о расстановке сил пока судить рано, хотя я думаю, что она не изменится в сравнении с прошлыми гонками.



Машина в полном порядке. Мы хорошо начали первую тренировку, после чего немного потеряли в темпе, однако во второй практике смогли прибавить. Теперь нам нужно всё проанализировать и понять, как нам завтра добиться большего.



На длинной серии кругов я пытался ехать за другой машиной, чтобы оценить, насколько изменились возможности обгона после смены конфигурации трассы. Держаться позади было по-прежнему непросто, но обгонять здесь должно быть легче, чем в прошлом», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.