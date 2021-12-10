Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги первых тренировок Гран-при Абу-Даби.
«Это был хороший день. Мне нравится обновлённая конфигурация трассы, которая стала более быстрой и плавной. Результаты в пятничных тренировках оказались плотными, что обычно и бывает, но о расстановке сил пока судить рано, хотя я думаю, что она не изменится в сравнении с прошлыми гонками.
Машина в полном порядке. Мы хорошо начали первую тренировку, после чего немного потеряли в темпе, однако во второй практике смогли прибавить. Теперь нам нужно всё проанализировать и понять, как нам завтра добиться большего.
На длинной серии кругов я пытался ехать за другой машиной, чтобы оценить, насколько изменились возможности обгона после смены конфигурации трассы. Держаться позади было по-прежнему непросто, но обгонять здесь должно быть легче, чем в прошлом», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.
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