Круг по обновлённой трассе в Абу-Даби глазами Фернандо Алонсо. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись, сделанную во время тренировок Гран-при Абу-Даби камерой в шлеме двукратного чемпиона мира, пилота «Альпин» Фернандо Алонсо.



Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.



На видео можно посмотреть глазами пилота на обновлённую конфигурацию автодрома «Яс Марина» в Абу-Даби.



Напомним, в нынешнем сезоне именно в Абу-Даби определится новый чемпион мира. Перед заключительной гонкой у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена одинаковое количество очков.



Отметим, на трассе были внесены изменения, чтобы упростить обгоны. Четвёртый, пятый и шестой повороты заменили одной шпилькой, которая будет выводить пилотов на первую прямую. Кроме того, изменения коснулись 11-го, 12-го, 13-го и 14-го поворотов — вместо этих виражей на трассе остался один затяжной широкий левый поворот. Кроме того, на этом повороте был добавлен небольшой бэнкинг.