Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон — 2-й, Мазепин — 20-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби. Второе место занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, уступивший своему сопернику в борьбе за титул почти четыре десятые секунды. Российский пилот Никита Мазепин стал 20-м и последним, проиграв Мику Шумахеру почти восемь десятых.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:22.109

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.371

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.822

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.838

5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.883

6. Валттери Боттас («Мерседес») +0.927

7. Шарль Леклер («Феррари») +1.013

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.111

9. Эстебан Окон («Альпин») +1.280

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.300

Не прошли в третий сегмент:



11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:23.460

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:24.043

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:24.066

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:24.251

15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:24.305



Не прошли во второй сегмент:



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:24.338

17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:24.423

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:24.779

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1:24.906

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1:25.685

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