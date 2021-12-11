Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби.
«Это то, чего мы хотели, но это было нелегко, учитывая форму, в которой мы находимся в последних гонках. Теперь я просто с нетерпением жду завтрашнего дня, потому что он — самый важный.
Мне было комфортно на обоих типах шин. Конечно, вечером прохладнее, поэтому ехать на мягких шинах будет проще, но посмотрим, что получится завтра. Очень важно хорошо стартовать, и, начиная с этого момента, мы просто постараемся провести нашу гонку как можно лучше. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, в преддверии последней гонки сезона в борьбе за титул сохраняется паритет — у Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона равное количество очков.
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