Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби.



«Это то, чего мы хотели, но это было нелегко, учитывая форму, в которой мы находимся в последних гонках. Теперь я просто с нетерпением жду завтрашнего дня, потому что он — самый важный.



Мне было комфортно на обоих типах шин. Конечно, вечером прохладнее, поэтому ехать на мягких шинах будет проще, но посмотрим, что получится завтра. Очень важно хорошо стартовать, и, начиная с этого момента, мы просто постараемся провести нашу гонку как можно лучше. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.



Напомним, в преддверии последней гонки сезона в борьбе за титул сохраняется паритет — у Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона равное количество очков.