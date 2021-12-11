Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: я не мог побить время Ферстаппена

Хэмилтон: я не мог побить время Ферстаппена
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он стал вторым, уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Макс проехал отличный круг. Мы не могли бороться с его временем, хоть и выглядели на тренировках очень сильно. Макс проехал просто фантастический круг. В первой попытке я потерял время на последнем секторе и в пятом повороте, однако последний круг был чистым, но я не мог ехать быстрее. Не знаю, было ли дело в подготовке шин, или в чём-то другом, но я не мог побить его время. Макс полностью заслужил поул. Я на первом ряду, у нас разница в шинах. У нас хорошее положение, нужно порассуждать о стратегии. Надеюсь, мы проведём хорошую гонку», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021