Норрис признался, что нервничает, оказавшись совсем рядом с Ферстаппеном и Хэмилтоном

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал тот факт, что после третьего места в квалификации Гран-при Абу-Даби он оказался прямо позади двух претендентов на чемпионский титул — Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.



«Я слегка нервничаю! Потому что, с одной стороны, хочу остаться там, где я есть, и наблюдать, как всё будет развиваться на протяжении первых кругов или даже всей гонки. Но в то же время я не хочу быть вовлечён слишком сильно, потому что это может вызвать немало споров. Не знаю… Не знаю, стоит ли мне идти на атаку или нет. Но если у меня будет шанс, я воспользуюсь им.



Нужно уважать то, что они сражаются за титул, ты не хочешь нанести вред. Полагаю, ты не хочешь идти на чрезмерный риск. Я знаю, за что сражаются они и за что — я. Но это гонка, мне позволено их обгонять, я могу бороться с ними, и если у меня будет шанс на обгон, я все равно обгоню. Но если смотреть на всё реалистично, то я знаю, что сражаюсь не с ними, так что мне нужно умно выбирать сражения», — приводит слова Норриса The Race.