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Боттасу пришлось перейти на старую силовую установку перед квалификацией Гран-при Абу-Даби

Боттасу пришлось перейти на старую силовую установку перед квалификацией Гран-при Абу-Даби
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги квалификации гран-при Абу-Даби, которую он закончил на шестой позиции.

«Во втором сегменте квалификации я установил лучшее время, которое мне уже никогда не удастся улучшить. Я выбрал более мягкие настройки, что довольно хорошо для гонки, но я надеялся, что это сработает и в квалификации. Кроме того, мне пришлось перейти ан старую силовую установку, которая медленнее на пару десятых с круга.

В третьем сегменте мы были сосредоточены на том, чтобы поддерживать оптимальную температуру шин и хороший темп. Но в „Ред Булл“ нашли больше скорость, чем мы ожидали. Мы пытались придерживаться плана, но всё сработало в их пользу. Нам нужны оба титула, я хочу помочь „Мерседесу“. Я готов пожертвовать своей гонкой ради этого», — приводит слова Валттери Боттаса Autosport.

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