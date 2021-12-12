Феттель: должен был действовать более эгоистично, другие гонщики нарушали договорённость

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на 15-й позиции.



«Сегодня не мой день, в основном из-за проблем с трафиком. В первой части квалификации меня сдерживал Эстебан Окон, но мне удалось пройти в следующую сессию, где возникло ещё больше проблем. Все пилоты сбрасывали скорость в конце круга, а некоторые попытались проехать вне очереди.



В итоге мне пришлось полностью остановиться, шины остыли, и это испортило мне финальную попытку. Я должен был действовать более эгоистично, потому что другие гонщики нарушали договорённость по очереди начинать быстрый круг. В итоге мы все оказались в одном месте, пытаясь добиться максимума, но затем одни и те же проезжают без очереди.



Итак, я стартую 15-м и надеюсь опередить много машин. У нас должен быть хороший гоночный темп. Посмотрим, что удастся сделать», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.