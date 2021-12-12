Феттель: должен был действовать более эгоистично, другие гонщики нарушали договорённость

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на 15-й позиции.
«Сегодня не мой день, в основном из-за проблем с трафиком. В первой части квалификации меня сдерживал Эстебан Окон, но мне удалось пройти в следующую сессию, где возникло ещё больше проблем. Все пилоты сбрасывали скорость в конце круга, а некоторые попытались проехать вне очереди.
В итоге мне пришлось полностью остановиться, шины остыли, и это испортило мне финальную попытку. Я должен был действовать более эгоистично, потому что другие гонщики нарушали договорённость по очереди начинать быстрый круг. В итоге мы все оказались в одном месте, пытаясь добиться максимума, но затем одни и те же проезжают без очереди.
Итак, я стартую 15-м и надеюсь опередить много машин. У нас должен быть хороший гоночный темп. Посмотрим, что удастся сделать», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.
- 12 декабря 2021
-
00:03
- 11 декабря 2021
-
22:47
-
21:48
-
21:41
-
21:18
-
21:10
-
20:45
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:13
-
20:07
-
19:54
-
19:05
-
18:39
-
18:31
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:07
-
15:50
-
15:29
-
15:00
-
14:15
-
14:12
-
13:16
-
12:20
-
10:53
-
10:34
-
09:35
-
09:00