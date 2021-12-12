Перес прокомментировал помощь Ферстаппену и объяснил, почему не стал третьим

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги квалификации Гран-при Абу-Даби, в которой он дал слипстрим Максу Ферстаппену, что позволило голландцу завоевать поул.
«Я считаю, что сегодня мы показали отличную командную работу, особенно в финале квалификации. Я доволен за команду и рад полученному результату. Приятно видеть Макса на поуле. Мы с ним обсуждали возможность слипстрима и отлично смогли реализовать данную идею. Было не так просто рассчитать время, потому что если ехать слишком близко, то можно потерять слишком много прижимной силы и испортить попытку. Но у нас всё сработало идеально. Думаю, если бы мы повторили это ещё раз, то была бы велика вероятность того, что что-то может пойти не так. В этот уик-энд в команде много работы, мы атакуем изо всех сил, так что я рад, что нам удалось воплотить задуманное.
Четвёртое место на старте для меня — не самый идеальный результат, но это сегодня не главное. Я потерял третье место в последнем повороте, но это нестрашно, потому что завтра я смогу многое сделать. Моя задача состоит в том, чтобы пробиться в первые ряды. Постараюсь на старте опередить Норриса, чтобы помочь Максу. Впереди длинная гонка, так что не думаю, что стартовый комплект шин многое определит. Нас ждёт великолепная гонка», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.
- 12 декабря 2021
-
00:59
-
00:03
- 11 декабря 2021
-
22:47
-
21:48
-
21:41
-
21:18
-
21:10
-
20:45
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:13
-
20:07
-
19:54
-
19:05
-
18:39
-
18:31
-
18:21
-
18:15
-
18:03
-
17:49
-
17:43
-
17:38
-
17:07
-
15:50
-
15:29
-
15:00
-
14:15
-
14:12
-
13:16
-
12:20
-
10:53
-
10:34
-
09:35