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Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон стал вторым

Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон стал вторым
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Завершился заключительный этап Гран-при Формулы-1 сезона-2021. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым пришёл главный соперник голландца гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик Хааса Мазепин пропустил гонку, поскольку ранее получил положительный анализ на COVID-19.

Стоит отметить, что не сумел завершить гонку и Кимми Райкконен («Альфа Ромео»), для которого этот заезд стал последним в карьере.

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.

Гран-при Абу-Даби. Итоговая классификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.256
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +5.173
4. Юки Цунода («Альфа Таури») +5.692 +12.419
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6.531
6. Валттери Боттас («Мерседес») +7.463
7. Ландо Норрис («Макларен») +59.200
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1:01.708
9. Эстебан Окон («Альпин») — +1.04,026
10. Шарль Леклер («Феррари») + 1.06,057
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1.07,527
11. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
13. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг
14. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл
15. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сошёл
18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сошёл
20. Никита Мазепин («Хаас») — не стартовал.

Формула-1 2021. Этап 22, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
12 декабря 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30:17.345
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+2.256
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+5.173
Комментарии
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