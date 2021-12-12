Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, Хэмилтон стал вторым

Завершился заключительный этап Гран-при Формулы-1 сезона-2021. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым пришёл главный соперник голландца гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик Хааса Мазепин пропустил гонку, поскольку ранее получил положительный анализ на COVID-19.

Стоит отметить, что не сумел завершить гонку и Кимми Райкконен («Альфа Ромео»), для которого этот заезд стал последним в карьере.

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и выиграть титул с отрывом в восемь очков.

Гран-при Абу-Даби. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2.256

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +5.173

4. Юки Цунода («Альфа Таури») +5.692 +12.419

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6.531

6. Валттери Боттас («Мерседес») +7.463

7. Ландо Норрис («Макларен») +59.200

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1:01.708

9. Эстебан Окон («Альпин») — +1.04,026

10. Шарль Леклер («Феррари») + 1.06,057

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1.07,527

11. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг

13. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг

14. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл

15. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сошёл

18. Джордж Рассел («Уильямс») — сошёл

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — сошёл

20. Никита Мазепин («Хаас») — не стартовал.