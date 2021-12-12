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Косаченко — о Гран-при Абу-Даби: настораживают эти двойные стандарты

Косаченко — о Гран-при Абу-Даби: настораживают эти двойные стандарты
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Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко, которая ранее была менеджером пилота Виталия Петрова, прокомментировала результаты Гран-при Абу-Даби. Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он в итоге впервые в карьере стал чемпионом мира.

«Мне показалось, что история, произошедшая на первом круге, должна была быть чем-то компенсирована. Наши судьи не были настроены быть абсолютно честными и справедливыми.

Да, если бы не произошла авария, Макс остался бы в 12 секундах, у нас был бы новый-старый чемпион. Но видите, как всё обернулось. Если судьи не слышат, значит, откуда-то сверху прилетит. Настораживают эти двойные или какие-то полуторные стандарты. У меня уже была мысль о том, чтобы внедрить искусственный интеллект в гонки. Тогда бы пропал этот судейский субъективизм», — цитирует Косаченко «Спорт-экспресс».

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