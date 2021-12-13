Есть ли у «Мерседеса» шанс отсудить титул Ферстаппена? Разбор скандала в Формуле-1

Стюарды Гран-при Абу-Даби Формулы-1 отклонили оба протеста «Мерседеса», который требовал наказать Макса Ферстаппена и пересмотреть результаты гонки, чтобы чемпионский титул достался Льюису Хэмилтону. И если протест на обгон Максом Льюиса под сейфти-каром изначально был бесперспективным, то на решение судей не пересматривать результаты немцы намерены подать протест. Разберём эту ситуацию.

Что произошло на последних кругах?

После аварии пилота «Уильямса» Николаса Латифи у гоночной дирекции не было никакой альтернативы, кроме как выпустить на трассу машину безопасности: болид перегородил половину трассы, лежали обломки, да к тому же загорелось переднее левое колесо. Соответственно, возник вопрос: успеют ли маршалы так быстро эвакуировать болид, чтобы сейфти-кар не возил с собой пелотон до самого финиша? С одной стороны, безопасность превыше всего. С другой — никому (кроме «Мерседеса») не хотелось, чтобы решающий этап сезона был завершён в прогулочном режиме без интриги.

«Уильямс» убрали, и казалось, что сейчас гоночная дирекция позволит многочисленным круговым обогнать лидеров и вернуться в один круг. Вместо этого появилось официальное сообщение, что круговым запрещено всех обгонять. Это означало, что в момент рестарта между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном окажется пять машин и голландец за круг явно не успеет догнать «Мерседес» и попробовать провести хотя бы одну атаку.

После этого гоночная дирекция вдруг изменила своё мнение: круговым разрешили выйти вперёд, но только тем, кто оказался между Хэмилтоном и Ферстаппеном. А как только эта группа опередила «Мерседес», то было объявлено, что сейфти-кар вернётся в боксы за круг до финиша и позволит завершить гонку в боевом режиме.

Что было дальше, вы все знаете. Ферстаппен уверенно воспользовался преимуществом свежих шин «софт», обогнал Хэмилтона при первой же возможности и, повиляв на прямой, уехал к чемпионскому титулу. В «Мерседесе» остались недовольны непоследовательными и спорными действиями гоночной дирекции и подали протест.

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Что гласят правила?

В Статье 48 спортивного регламента Формулы-1 есть два наиболее важных для нас пункта. Пункт 48.12 гласит: «Если руководитель гонки считает это безопасным, то отправляется сообщение «Круговые машины могут обгонять», после чего от каждой из машин, которая была опережена лидером на круг, требуется опередить болиды в одном круге с лидером и машину безопасности. Как только последняя из круговых машин опередит лидера, сейфти-кар вернётся в боксы на следующем круге».

А вот пункт 48.13: «Когда руководитель гонки решает, что безопасно зазвать сейфти-кар в боксы, то появляется сообщение «Сейфти-кар заедет на этом круге».

Что сказали судьи?

«Мерседес» обратил внимание на явное нарушение пункта 48.12: на практике сейфти-кар поехал в боксы на том же круге, когда круговым было разрешено обойти лидеров и машину безопасности. Раз на самом деле сейфти-кар должен был оставаться на трассе ещё круг, да и выпускать надо было всех круговых, а не часть, то в «Мерседесе» потребовали установить результаты гонки по предпоследнему 57-му кругу — последнему «правильному».

Стюарды, со своей стороны, отметили, что на практике пункт 48.13 «перебивает» предыдущий: если гоночный директор решает зазвать сейфти-кар уже на этом круге, то так тому и быть. К тому же пункт 3 статьи 15 прямо говорит, что гоночный директор имеет право принимать оперативные решения по собственному разумению — включая вопросы, связанные с использованием сейфти-кара.

Майкл Маси добавил, что команды сами перед уик-эндом просили, чтобы по возможности гонка завершилась в боевом режиме, так что он просто пытался этого добиться.

Что касается возможности изменения классификации, то стюарды отметили, что фактически «Мерседес» потребовал от них задним числом сократить дистанцию гонки, что явно противоречит регламенту.

Что дальше?

В «Мерседесе» оперативно уведомили ФИА о намерении подать апелляцию. Согласно регламенту, после подобного уведомления у команды есть несколько дней, чтобы либо в самом деле подать апелляцию, либо от неё отказаться.

Есть подозрение, что на самом деле немцы не будут биться дальше: просто не видно, что может позволить им добиться пересмотра решения. Согласно регламенту, дистанция гонки может быть сокращена только в случае остановки гонки красными флагами — этого не было. А те аргументы, которые предъявил «Мерседес» в воскресенье, судей уже не убедили.

Обычно в такой ситуации команды пытаются апеллировать к якобы появившимся новым данным, которые не учли судьи при вынесении решения. Однако трудно представить, что это за свежие данные: судьи видели развитие событий в прямом эфире, у них был доступ к радиопереговорам, они выслушали аргументы «Мерседеса», «Ред Булл» и Маси. Похоже, у немцев нет ни шанса.

Вчера ещё прошёл слушок, что «Мерседес» может обратиться даже в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но это был явный вброс — хотя бы потому, что информация появилась ещё до решения стюардов отклонить оба протеста немцев.

В конце концов, неужели команда Вольфа правда хочет, чтобы Льюис Хэмилтон официально стал величайшим гонщиком в истории Формулы-1 не на трассе, а по решению суда?