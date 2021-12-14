Карлос Сайнс-младший был против рестарта перед финишем Гран-при Абу-Даби

Стало известно, что сказал пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший во время последнего круга финальной гонки сезона на Гран-при Абу-Даби.
«Я думаю, несправедливо делать рестарт гонки. Мы должны остаться за машиной безопасности, потому что мы даём огромное преимущество некоторым людям», — сказал пилот по радио своей команде.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 сезона-2021. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Напомним, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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