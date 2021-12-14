Боттас: мы с Хэмилтоном стали самыми успешными напарниками в истории Формулы-1

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Абу-Даби Формулы-1 и своего заключительного сезона в составе «Мерседеса» перед переходом в «Альфа Ромео».



«Конечно, мы хотели выиграть оба титула. Вновь завоевать Кубок конструкторов — это здорово, но в то же время обидно, что Льюис не выиграл в личном зачёте. Даже у меня такое ощущение, словно это я проиграл чемпионство. Мне правда жаль его, потому что я считаю, что он заслуживал победы. Он здорово стартовал, отлично вёл гонку, а затем всё так изменилось. Это спорт, так бывает: иногда всё идёт в твою сторону, иногда — против. Это был не наш день. У меня смешанные эмоции.



Теперь пришёл момент для чего-то нового, и я очень горжусь и благодарен за то, чего мы добились вместе. У нас были отличные результаты. Мы с Льюисом стали самыми успешными напарниками в истории Ф-1, так что отчасти обидно уходить — но, конечно, я с нетерпением жду будущего», — приводит слова Боттаса Crash.