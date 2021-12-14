Брандл: я бы хотел, чтобы Ферстаппен и Хэмилтон разделили титул

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о завершившемся сезоне «Королевских гонок», по итогам которого чемпионом стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), в финальном заезде опередивший Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».



«Невероятный и захватывающий сезон Формулы-1, возможно, лучший за более чем 70-летнюю историю чемпионата. Заслуживает ли Макс титул? Конечно. Он лидировал на протяжении 652 кругов по сравнению с 303 кругами Льюиса, уезжал с 15 из 22 Гран-при как лидер чемпионата, выигрывал 10 гонок против 8 у Льюиса и завоевал 18 подиумов. Конечно, удача не всегда сопутствовала ему – если не считать последние несколько километров.



Но Льюис также заслужил свой восьмой титул, и, признаюсь, я бы хотел, чтобы они разделили его. Его чистая скорость, последовательность, решимость, а также стиль, класс и выдержка, особенно на заключительных этапах, были просто выдающимися. И всё это почти в 37-летнем возрасте», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.