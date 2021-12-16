Мать Ферстаппена: в гонке Хэмилтон был сильнейшим. Ангелы нам помогли

Мать Макса Ферстаппена, бывшая картингистка Софи Кумпен прокомментировала завоевание своим сыном чемпионского титула по итогам Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



«Только сейчас мы начинаем осознавать: мой сын — чемпион мира Ф-1. Я кричала и плакала. Макс был как лев, ведь, нужно сказать, в гонке Хэмилтон был сильнейшим. Ангелы нам помогли.



Сразу после Гран-при Макс позвонил мне. Первая вещь, которую он у меня спросил? Сколько раз за время гонки я сходила в туалет!



Мы следили за гонкой почти со всеми соседями. Люди приходили отовсюду. Вместе были бельгийцы и голландцы, все поддерживали Макса. Это что-то уникальное. И это делает победу ещё более особенной», — приводит слова Кумпен PlanetF1 со ссылкой на Het Laatste Nieuws.