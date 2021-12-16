Тото Вольф: мне неинтересен разговор с Майклом Маси

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что он не заинтересован в разговоре с гоночным директором ФИА Майклом Маси после Гран-при Абу-Даби.
«Мне неинтересен разговор с Майклом Маси. Решение, которое было принято в последние четыре минуты гонки, лишило Льюиса Хэмилтона заслуженного титула чемпиона мира. В последних четырёх гонках Льюис выступал безупречно, а в Абу-Даби он с самого начала лидировал в гонке. Он выиграл старт и ни разу не отдал лидерство. Ограбление на последнем круге гонки было просто неприемлемо.
ФИА должна принять решение, чтобы избежать таких ситуаций. Я был бы не против, чтобы Макс стал чемпионом в воскресенье, Макс здесь ни при чём. Он заслуженный чемпион и его выступления исключительные, я уважаю «Ред Булл». Это не имеет к ним никакого отношения», — цитирует Тото Вольфа ESPN.
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