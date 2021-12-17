Тодт — о недовольстве «Мерседеса»: такая реакция лишь бросает тень на титул Ферстаппена

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о публичной критике судей со стороны руководителей команд Формулы-1.

«Президент футбольного клуба «Лион» отстранён на 10 матчей за резкие высказывания в адрес судьи. Быть может, мы слишком многое упустили в прошлом. С одной стороны, ФИА, гонщики, команды и владельцы коммерческих прав должны вести диалог друг с другом, но такая открытость не должна идти нам во вред», — приводит слова Тодта GrandPX.news.

Тодт также высказался о первоначальном нежелании «Мерседеса» признавать итоги Гран-при Абу-Даби. По мнению Жана, такая позиция немецкой команды лишь портит общее впечатление от заслуженной победы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«Могу сказать, что мы действительно сожалеем, потому что такая реакция лишь бросает тень на титул Ферстаппена», — сказал Тодт.