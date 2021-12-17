Боттас: период выступлений в «Мерседесе» можно считать неудачным

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас оценил период, проведённый в немецкой команде. В сезоне-2022 Боттаса в составе «Мерседеса» заменит Джордж Расселл, а финн продолжит карьеру в «Альфа Ромео».
«Мне и правда кажется, что в определённом смысле период в «Мерседесе» можно считать неудачным. Но, оглядываясь назад, я могу сказать, что делал всё, что мог. Если бы я мог вернуться назад, пересмотреть эти моменты, то я бы просто старался показать свой максимум, пилотировал на пределе своих возможностей. Как я и делал.
Но этот опыт будет важен в будущем, учитывая то, сколько раз мы выиграли Кубок конструкторов и сколько очков вместе заработали. Мы с Льюисом были хорошими напарниками, я выиграл несколько гонок и часто бывал на подиуме, так что я должен взять с собой положительные моменты. Я смог чего-то добиться. Да, я не смог выиграть титул, о котором мечтал с шести лет, но всё получилось не так и плохо», — приводит слова Боттаса GPFans.
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