Карун Чандхок назвал 10 лучших гонщиков сезона-2021 Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок составил свой рейтинг десятки лучших пилотов по итогам сезона-2021. Список был опубликован в колонке Чандхока на Sky Sports.



Чандхок поставил на первую строчку новоиспечённого чемпиона мира Макса Ферстаппена, а Льюис Хэмилтон в его рейтинге стал вторым.



Любопытно, что Чандхок включил в топ-10 финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, однако в рейтинг не попал напарник Ферстаппена по «Ред Булл» Серхио Перес.



Топ-10 пилотов сезона-2021 по версии Каруна Чандхока:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

7. Джордж Расселл («Уильямс»)

8. Фернандо Алонсо («Альпин»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Валттери Боттас («Мерседес»).