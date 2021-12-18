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Штайнер: надеюсь, в новом сезоне «Хаас» будет впереди «Уильямса» и «Альфа Ромео»

Штайнер: надеюсь, в новом сезоне «Хаас» будет впереди «Уильямса» и «Альфа Ромео»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о перспективах своей команды в следующем сезоне. Штайнера спросили, какие у «Хааса» шансы в борьбе с такими соперниками, как «Уильямс» и «Альфа Ромео».

«Я бы не стал выделять „Альфу“ и „Уильямс“. Я оптимистично настроен по поводу наших шансов вернуться в среднюю группу, потому что наши ребята, которые занимаются болидом, делают отличную работу, и я уже вижу сходства с сезонами, когда мы были в середняках. Так что надеюсь, что мы будем впереди „Уильямса“ и «Альфы», — сказал Штайнер, отвечая на вопросы фанатов в официальном аккаунте «Хааса» в «Инстаграме».

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0

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