Штайнер: надеюсь, в новом сезоне «Хаас» будет впереди «Уильямса» и «Альфа Ромео»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о перспективах своей команды в следующем сезоне. Штайнера спросили, какие у «Хааса» шансы в борьбе с такими соперниками, как «Уильямс» и «Альфа Ромео».

«Я бы не стал выделять „Альфу“ и „Уильямс“. Я оптимистично настроен по поводу наших шансов вернуться в среднюю группу, потому что наши ребята, которые занимаются болидом, делают отличную работу, и я уже вижу сходства с сезонами, когда мы были в середняках. Так что надеюсь, что мы будем впереди „Уильямса“ и «Альфы», — сказал Штайнер, отвечая на вопросы фанатов в официальном аккаунте «Хааса» в «Инстаграме».

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0