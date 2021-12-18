Актёр Масини получил гневные сообщения от фанатов Ф-1, перепутавших его с директором ФИА

Бывший хоккеист, а ныне актёр Майкл Масини попал в неприятную ситуацию, связанную с фанатами Формулы-1.

Масини неожиданно начал получать в социальных сетях гневные сообщения от болельщиков Ф-1. Оказалось, что его перепутали с с гоночным директором ФИА Майклом Маси, которого в последнее время критикуют из-за скандала во время финальной гонки сезона-2021 в Абу-Даби.

«По причине огромного количества гневных сообщений, которые я получаю в последние несколько дней, рад сообщить, что я НЕ Майкл Маси из Формулы-1. Слава богу. Наверное, он классный парень, но, возможно, допустил ошибку, не знаю…» — написал Масини в своём «инстаграме», прикрепив фото Маси.

Отметим, сегодня новым президентом ФИА стал Мохаммед бен Сулайем.