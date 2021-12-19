Мазепин прислал рождественские подарки всем сотрудникам «Хааса»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прислал подарки всем сотрудникам команды по окончании сезона-2021.
Публикация доступна в «инстаграме» команды «Хаас».
Напомним, по итогам сезона-2021 Никита Мазепин занял 21-ю позицию в чемпионате, уступив в том числе и пилоту «Альфа Ромео» Роберту Кубице, заменявшему Кими Райкконена в двух гонках.
Чемпионом мира Формулы-1 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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