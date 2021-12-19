Вольф: Хорнер и я «перегнули палку» в радиосообщениях Маси в 2021 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что он и директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер переходили грань в радиосообщениях гоночному директору ФИА Майклу Маси во время сезона-2021.

«Нам давали возможность напрямую поговорить с директором гонки, и поскольку мы так яростно боремся за интересы наших команд, мы — все мы — перегнули палку. Это, безусловно, стало частью неудач в этом году, гоночный директор всегда находился под давлением.

Я бы сделал шаг вперёд. Не думаю, что спортивный директор должен лоббировать директора гонки или оказывать давление. Я думаю, что руководители команд могут указывать на ситуации, которые директор гонки или его коллеги могли не заметить, но не лоббировать. Не оказывать давление», — приводит слова Вольфа RaceFans.