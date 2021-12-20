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Мазепин: в Формуле-1 не осталось джентльменов, каждый пилот находится в своём мире

Мазепин: в Формуле-1 не осталось джентльменов, каждый пилот находится в своём мире
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин заявил, что гонщики Формулы-1 больше не следуют негласному джентльменскому соглашению во время заездов.

После окончания сезона россиянин пообщался с директором ФИА Майклом Маси и обсудил с ним этот вопрос.

«Майкл — очень хороший и открытый парень, с которым можно работать, так что это было здорово. Я хотел увидеться с ним и поговорить по поводу джентльменского соглашения, но, очевидно, это не то, за что он отвечает.

Он просто сказал поговорить с водителями. Я поговорил с водителями, и не думаю, что соглашение актуально… Все сказали, что этого больше нет, так что больше никаких джентльменов, насколько я понял.

Я думаю, теперь каждый находится в своём собственном мире», — приводит слова Мазепина GPFans.

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