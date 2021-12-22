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Шварцман отреагировал на назначение на роль тест-пилота «Феррари»

Шварцман отреагировал на назначение на роль тест-пилота «Феррари»
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Российский гонщик Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман отреагировал на известие, что в сезоне-2022 ему предстоит стать тест-пилотом «Феррари» в Формуле-1.

«Тест-пилот Scuderia Ferrari в 2022 году. Для меня как пилота гонки и попадание в Формулу-1 всегда будут целью номер один, поэтому я буду продолжать упорно работать, чтобы получить этот шанс!» — написал Шварцман в своём «инстаграме».

Ранее было объявлено, что резервными гонщиками «Феррари» станут Мик Шумахер и Антонио Джовинацци. Что касается Шварцмана, то россиянину предстоит регулярная работа на новом симуляторе «Скудерии», создание которого было завершено в 2021 году. Сейчас проводится финальная донастройка симулятора.

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