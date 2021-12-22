Гасли рассказал, как летал в Уганду ради поиска спонсора и боялся не вернуться обратно

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, как перед сезоном 2016 года зря слетал в Уганду ради встречи со спонсором.
«Мне нужно было найти спонсоров и я поехал в Уганду. Мне пришлось встретиться с парнем, который хотел быть моим спонсором — мне нужен был бюджет, чтобы перейти в «Прему». Это было во время президентских выборов, поэтому в стране был высокий риск восстания. Но если я хотел стать гонщиком «Премы», мне нужно было найти деньги, так что я поехал туда.
Тогда мне было 19 лет. Мы хотели поехать туда на 12 часов, чтобы встретиться с неизвестным парнем. Но он так и не появился на встрече. Денег мы так и не получили.
Это было самое настоящее приключение. Я поехал с мамой, и, честно, мы думали, что можем никогда не вернуться в Европу. Было удивительно видеть бедность и условия, в которых живут люди. Мы прошли через фавелы, и это позволило нам увидеть, на что похожи некоторые части мира и как бедность влияет на людей. Я вернулся обратно без денег, даже потерял из-за билетов на самолёт. Но это был хороший жизненный урок», — приводит слова Гасли Motorsport.
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