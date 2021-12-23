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Мазепин подарил Шумахеру валенки с его именем на русском языке

Мазепин подарил Шумахеру валенки с его именем на русском языке
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Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик, в котором все гонщики чемпионата мира выступили в роли «тайных Санта-Клаусов» для своих коллег. Каждый из пилотов по результатам жеребьёвки должен был подготовить подарок для кого-то из коллег по пелотону.

Жребий определил, что российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин должен был подготовить подарок для своего напарника Мика Шумахера. Немец легко мог узнать автора подарка, поскольку это оказались валенки с большим именем «МИК» на русском языке. Мазепин сразу сообщил Шумахеру, что лично протестировал валенки и они точно защитят его ноги от холода.

Из числа подарков также можно отметить велосипедный шлем, который Фернандо Алонсо подарил новый гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас.

Отметим, что в ролике, размещённом на YouTube-канале Формулы-1, отсутствует Льюис Хэмилтон.

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