Боттас: машина 2020 года была настоящим монстром

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о каждом из пяти болидов «Мерседеса», на которых он выступал.



«В 2017 году машину не всегда было легко настроить, но зато остались приятные воспоминания, особенно моя первая победа Формуле-1.



В 2018 году была не самая моя любимая машина. В том сезоне я часто испытывал проблемы, но были и сильные гонки. Помню, как в Баку я лидировал за круг до финиша и получил прокол. В итоге случались и другие неудачи.



В 2019 году я начал с отличной победы в Австралии, я бы сказал, что это была моя лучшая гонка. Я стал вторым в чемпионате, выиграл в Баку, отыгравшись за 2018-й, а также в Японии и США. Потрясающие победы, и на таких автодромах. Я помню их словно вчера. Мне очень нравится ливрея с этими маленькими звёздами. Грустно, что Ники Лауда покинул нас, но мы решили оставить в память о нём красную звезду.



Именно машина 2020 года была настоящим монстром. Она была очень быстрой. Прекрасный болид, который было приятно пилотировать. Мы сотворили историю, выиграв седьмой Кубок конструкторов подряд. Мне понравилось.



Машина 2021 года не так сильно отличалась от предыдущей, но изменения в регламенте всё усложнили. Лучшие моменты сезона? Поулы, гонка в Италии, где я выиграл спринт и заехал на подиум с последнего места, победа в Турции в сложных условиях. Это мой последний «Мерседес», так что я буду скучать», — рассказал Боттас в интервью, опубликованном на YouTube-канале команды.