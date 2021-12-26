Феттель рассказал, как должен был действовать Маси в конце Гран-при Абу-Даби

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о финальной гонке минувшего сезона Формулы-1, по итогам которой чемпионом стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».



«Всё это оставило довольно странное впечатление. Круговым нужно было дать разрешение обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг раньше. Я сделал такое предложение по радио уже после первого круга.



На последнем круге я увидел, как вскочили голландские болельщики. Тогда я понял, что Макс впереди. У Льюиса не было никаких шансов с его шинами.



Что ж, оба заслужили этот титул. Конечно, очень обидно для Хэмилтона, ведь он действительно сильно провёл вторую половину сезона. Теперь я просто поздравляю обоих пилотов», — приводит слова Феттеля Formula1News.co.uk.