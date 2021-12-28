Мазепин рассказал о самых запоминающихся моментах сезона-2022

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о самых запоминающихся моментах его дебютного сезона в Формуле-1.



«Гран-при России. Фантастический Гран-при. Один из лучших Гран-при на этой трассе, гонок, которые я проводил на этой трассе. У меня был особенный шлем, на котором были имена всех призёров Олимпиады и Паралимпиады. Я считаю, то, что сделали эти парни в этом году при всех сложных условиях, дало мне силу, чтобы я смог сделать правильный выбор и вовремя сменить шины в воскресенье.



Встреча с Фернандо Алонсо и обмен шлемами была очень особенным событием. Я поставил его на своём рабочем столе. Большое спасибо Фернандо за то, что он дал мне свой шлем и написал много приятных слов на нём. Я навсегда запомню этот момент с легендой спорта.



Спа. Это моя любимая трасса, пилотировать там просто невероятно. К сожалению, гонка так и не случилась, но я уехал оттуда, поставив лучший круг уже в мой первый сезон в Формуле-1.



Мексика. Один из самых приятных Гран-при в этом году. Поддержка, которую я там увидел, была просто невероятной, это что-то, что я никогда раньше не видел. Я очень благодарен болельщикам», — сказал Никита Мазепин в видео, опубликованном в «инстаграме» команды «Хаас».