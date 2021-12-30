Бинотто — о решениях Маси в Абу-Даби: в тот момент его работа была самой сложной на свете

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто дал комментарий по поводу решений директора Формулы-1 Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби.

«Что касается того, что произошло в Абу-Даби, я думаю, какое бы решение ни принял Маси, кто-то был бы счастлив, а кто-то недоволен. Мне кажется, что в тот момент его работа была самой сложной на свете.

Нам важно извлечь из всего этого уроки. Мы обсудили события и выяснили, можно ли улучшить ситуацию в будущем. Будет неправильно давать оценку с моей стороны, потому что, опять же, решение было очень сложным. Кажется, есть веские причины, почему ФИА распорядились именно так, может быть, можно было сделать что-то по-другому, но обо всём этом трудно судить», – приводит слова Бинотто GPFans.