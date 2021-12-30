The Race выбрало лучшие гонки сезона для каждого из пилотов Ф-1 в 2021-м

Журналисты The Race выбрали лучшие гонки сезона для каждого из пилотов Формулы-1 в прошедшем сезоне.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен провёл свою лучшую гонку на этапе Гран-при США (1-е место), а пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал самое хорошее выступление на Гран-при Сан-Паулу (1-е место).
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин провёл свою лучшую гонку в Сильверстоуне (17-е место).
«В 2021 году у Мазепина было не так много высоких результатов, но его 17-е место на Гран-при Великобритании выделяется тем, как он его достиг.
После того, как Мазепин широко выехал в первом повороте, пытаясь обойти Шумахера и Латифи на старте, он занял последнее место, но держал Шумахера в пределах досягаемости.
Хотя гонщики «Хааса» часто расходились в стратегии в 2021 году, в Сильверстоуне они использовали практически идентичные стратегии «медиум»-«хард», причём Шумахер остановился за круг до Мазепина. На старте второго отрезка Мазепин совершил блестящий манёвр в повороте «Клаб» и выиграл битву гонщиков «Хааса», — говорится в статье.
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