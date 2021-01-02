Алези: некоторые команды Ф-1 хотят работать с платёжеспособными пилотами. Нужны деньги
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Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези поделился мыслями о нынешнем положении дел в «Королевских гонках». По мнению Алези, чемпионат стал слишком коммерциализированным.
«Чтобы попасть в Формулу-1, нужны деньги, причём их должно быть слишком много. Мы же видели, что случилось с Антонио Джовинацци, которого заменил Чжоу в «Альфа Ромео». Видели, что стало с чемпионом Формулы-2 Оскаром Пиастри, которому также не нашлось места в Формуле-1.
Этот чемпионат стал недоступным для молодёжи. Раньше такого не было. Теперь некоторые команды предпочитают сначала брать платёжеспособных пилотов, чтобы работать вместе с теми, кто платит больше. Раньше всё было по-другому», — приводит слова Алези Corriere della Sera.
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