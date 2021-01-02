Швейцарский участник «Дакара»: «Нива» в песке едет чертовски хорошо!

Штурман команды Niva Red Legend Сладан Милич, выступающий в категории «Дакар Классик» на «Ниве» 1984 года выпуска, поделился впечатлениями от пролога «Дакара».



«В пятницу у нас был трансфер из Джидды в Хаиль – примерно 850 километров, мы ехали около 12 часов, всё прошло хорошо. Мы разместились на бивуаке, потом немного поработали над машиной, у нас были небольшие проблемы с передними тормозами, но мы всё починили. Ночью праздновали здесь Новый год с друзьями из Германии, Австрии и России. Ночевать остались здесь же, на бивуаке, в отель не поехали.



В субботу у нас важный день: был пролог, первый раз для нас такая длинная дистанция с «боевыми» километрами. Нам очень понравилось, мы допустили лишь одну небольшую ошибку с навигацией, а Марио отлично справился с вождением, даже в глубоких песках. Мы очень довольны, машина ведёт себя отлично, Lada Niva в песке едет чертовски хорошо, это здорово», — приводит слова Милича телеграм-канал Cross-Country Rally.