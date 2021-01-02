Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли два первых места на 1-м этапе «Дакара», Лопрайс — третий

Сегодня, 2 января, стартовал первый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его в зачёте грузовиков выиграл пилот российского экипажа «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Вторым стал ещё один российский гонщик Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»). Тройку лучших замкнул Алеш Лопрайс («Прага»).
Ещё два представителя «КАМАЗ-мастер», Антон Шибалов и Андрей Каргинов, были четвёртым и пятым соответственно.
«Дакар-2022». Грузовики. Первый СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:53.14
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0.38
3. Алеш Лопрайс («Прага») +09.15
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +18.39
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +19.04
6. Мартин Мацик («Ивеко») +20.22
7. Янус ван Кастерен («Ивеко») +21.46
8. Игнасио Касале («Татра Баггира») +32.08
9. Паскаль де Бар («Рено») +43.26
10. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +48.18
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