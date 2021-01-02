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Камазовец Шибалов пробил два колеса на первом этапе «Дакара»

Камазовец Шибалов пробил два колеса на первом этапе «Дакара»
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Штурман Антона Шибалова в составе экипажа «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Никитин рассказал, как для них сложился первый этап ралли-марафона «Дакара»-2022.

«Всё начиналось неплохо для нас, смогли настигнуть Андрея Каргинова, который стартовал в двух минутах впереди. Понимали, что темп примерно одинаковый и мы едем хорошо, но ближе к середине спецучастка пробили колесо – так и не поняли, где мы поймали этот камень. В это время нас опередил Касале, но мы довольно быстро его «накатили». И в пыли, при попытке обгона, увидели, что у нас снова спускает заднее правое колесо. Пришлось опять останавливаться. Плюс столкнулись с навигационной задачей, потеряли много времени в районе 270-го километра», — приводит слова Никитина пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

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