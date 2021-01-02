Мазепин рассказал о своих планах в Формуле-1 на следующий сезон

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин дал комментарий по поводу прошедшего сезона Формулы-1, а также поделился ожиданиями от следующего года.
«Борьба за середину пелотона в следующем году? Да, конечно, я готов.
В этом году у меня было несколько хороших сражений с пилотами на более быстрых машинах, и я чувствовал себя комфортно. Главное для меня — это чувствовать машину и дистанцию, чтобы точно знать, как располагаться в плотной борьбе. Я чувствую, что у меня начинает появляться эта уверенность. Помню, что в первой гонке в Бахрейне мне было очень страшно, потому что машины казались очень длинными и широкими. Но когда у меня появится возможность управлять более сбалансированной и легко управляемой машиной, то всё будет гораздо легче.
Сейчас я хочу действительно влиять на результат. Даже если в заезде я обгоню своего товарища по команде, но приду на финиш лишь 19-м, то мне трудно будет вернуться домой удовлетворённым.
Я постепенно накапливаю опыт, шаг за шагом становясь лучше. В целом прошедший сезон оказался позитивным. Мы сделали большой прорыв в плане уверенности и понимания. В течение года у меня неплохие гонки чередовались с провальными, так что в Формуле-1 трудно быть стабильным. Но мы уже многое прошли, и я думаю, что в 2022 году это должно принести свои плоды. Сейчас самое время, чтобы достичь хорошего результата», — приводит слова Мазепина Autosport.
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