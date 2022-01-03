Лопрайс получил 15-минутный штраф и лишился третьего места на первом этапе ралли «Дакар»

Польский гонщик «Праги» Алеш Лопрайс получил 15-минутный штраф и переместился с третьего на пятое место на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков. Теперь весь пьедестал занимают российские гонщики «КАМАЗ-мастер».

Второй этап «Дакара», который проходит в Саудовской Аравии, состоится 3 января.

«Дакар-2022». Грузовики. Первый СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:53.14

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0.38

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +18.39

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +19.04

5. Алеш Лопрайс («Прага») +24.15

6. Игнасио Касале («Татра Баггира») +32.08

7. Мартин Мацик («Ивеко») +35.22

8. Янус ван Кастерен («Ивеко») +36.46

9. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +48.18

10. Ричард де Грот («Ивеко») +56.19