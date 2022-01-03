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Лопрайс получил 15-минутный штраф и лишился третьего места на первом этапе ралли «Дакар»

Лопрайс получил 15-минутный штраф и лишился третьего места на первом этапе ралли «Дакар»
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Польский гонщик «Праги» Алеш Лопрайс получил 15-минутный штраф и переместился с третьего на пятое место на первом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков. Теперь весь пьедестал занимают российские гонщики «КАМАЗ-мастер».

Второй этап «Дакара», который проходит в Саудовской Аравии, состоится 3 января.

«Дакар-2022». Грузовики. Первый СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:53.14
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +0.38
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +18.39
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +19.04
5. Алеш Лопрайс («Прага») +24.15
6. Игнасио Касале («Татра Баггира») +32.08
7. Мартин Мацик («Ивеко») +35.22
8. Янус ван Кастерен («Ивеко») +36.46
9. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +48.18
10. Ричард де Грот («Ивеко») +56.19

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