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У швейцарского экипажа на «Ниве» возникли проблемы с мотором на первом этапе «Дакара»

У швейцарского экипажа на «Ниве» возникли проблемы с мотором на первом этапе «Дакара»
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Штурман экипажа Niva Red Legend Сладжан Милич, выступающий на ралли-марафоне «Дакар» на «Ниве» в зачёте «Дакар Классик», поделился впечатлениями от первого полноценного этапа гонки.

«Ехалось хорошо. В конце спецучастка у нас возникли проблемы, над этим работает наш механик. У нас было два теста настроек, оба прошли хорошо. Иногда мы застревали в песке, но выбирались, так что это был хороший опыт — увидеть, что происходит на песке, а его было много. Этап был очень быстрым, наша “Лада” хорошо справилась.

Мы добрались до финиша, но в конце из двигателя потекло масло. Планировали работать всю ночь, чтобы проверить, работает ли двигатель, всё отремонтировать, вероятно, поменять некоторые детали, чтобы быть готовыми к утру. В понедельник марафонского этапа нет, едем на следующий бивуак», — приводит слова Милича телеграм-канал Cross-Country Rally.

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